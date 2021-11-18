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Боевики обстреляли новую телебашню, которая транслирует украинские телеканалы на Донбасс

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 15:26
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Оккупанты трижды прицельно ударили в сторону телебашни, провокацию готовили заранее
Боевики обстреляли украинскую телебашню на Донбассе.
Боевики обстреляли украинскую телебашню на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Подробности

Оккупанты открыли огонь вчера около 16:00. Противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по Камышевахе.

"Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию", – отметили в штабе ООС.

Боевики готовились к провокации

Накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи.

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"Становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", – убеждены украинские военные.

Новая телебашня

В Камышевахе 22 августа начала тестовую вещание новая теле-радио башня высотой 150 метров. Она транслирует сигнал украинских телеканалов в радиусе 50 км на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Башня состоит из 19 секций, а ее вес – почти 100 тонн. Монтаж ее длился 4 месяца. Работали без привлечения вертолета из-за близости к линии разграничения.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Из-за обстрелов пострадали пять украинских военных.

Где стреляли

  • В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.
  • Недалеко Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
  • Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
  • Около Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Наши позиции возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.
  • В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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