Боевики обстреляли новую телебашню, которая транслирует украинские телеканалы на Донбасс

Оккупанты трижды прицельно ударили в сторону телебашни, провокацию готовили заранее

Боевики обстреляли украинскую телебашню на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Подробности

Оккупанты открыли огонь вчера около 16:00. Противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по Камышевахе.

"Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию", – отметили в штабе ООС.

Боевики готовились к провокации

Накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи.

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"Становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", – убеждены украинские военные.

Новая телебашня

В Камышевахе 22 августа начала тестовую вещание новая теле-радио башня высотой 150 метров. Она транслирует сигнал украинских телеканалов в радиусе 50 км на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Башня состоит из 19 секций, а ее вес – почти 100 тонн. Монтаж ее длился 4 месяца. Работали без привлечения вертолета из-за близости к линии разграничения.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Из-за обстрелов пострадали пять украинских военных.

Где стреляли

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. Около Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Наши позиции возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

попали под обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.

вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем. В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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