Боевики обстреляли новую телебашню, которая транслирует украинские телеканалы на Донбасс

Боевики обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Подробности
Оккупанты открыли огонь вчера около 16:00. Противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по Камышевахе.
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"Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию", – отметили в штабе ООС.
Боевики готовились к провокации
Накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи.
"Становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", – убеждены украинские военные.
Новая телебашня
В Камышевахе 22 августа начала тестовую вещание новая теле-радио башня высотой 150 метров. Она транслирует сигнал украинских телеканалов в радиусе 50 км на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.
Башня состоит из 19 секций, а ее вес – почти 100 тонн. Монтаж ее длился 4 месяца. Работали без привлечения вертолета из-за близости к линии разграничения.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Из-за обстрелов пострадали пять украинских военных.
Где стреляли
- В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
- В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.
- Недалеко Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
- Около Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Наши позиции возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
- В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.
- В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Раньше мы писали:
- Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС задержали на линии разграничения оккупанта.
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