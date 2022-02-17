Боевики обстреляли школу на Донбассе – в ней были ученики и учителя

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Сегодня, 17 февраля, произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории Донбасса по населенному пункту Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея.
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Сегодня, 17 февраля, произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории Донбасса по населенному пункту Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея.
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