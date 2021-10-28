Боевики обстреляли Трехизбенку на Донбассе, разрушены дома (фото)

На Донбассе боевики обстреляли мирных жителей Трехизбенки. В результате много домов разрушены и обесточены.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
В результате артиллерийских обстрелов боевиков в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по Степному переулку. Всего выпустили около 20 снарядов.
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Дома разрушены и без света
В результате обстрелов пострадали пять жилых домов – в частности, разбиты окна, повреждена кровля, стены. Последствия прямого попадания снаряда – разрушение гаража.
Кроме того, боевики попадали в линию электросети, в результате чего обесточены улицы – без света остались 235 жилых домов. Обстрел произошел вчера вечером.
Боевики обстреляли гражданских. Фото: Луганская ОГА
Не первый обстрел гражданских
За последние два месяца боевики второй раз выпустили снаряды по селу Трехизбенка.
Кроме того, утром 26 октября обстреляли с минометов поселок Гранитное Волновахского района. Они повредили 6 жилых домов. Пострадавших среди гражданского населения не было.
В прокуратуре Донецкой области начали расследование и открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация на Донбассе
За прошлые сутки, 27 октября, со стороны боевиков зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный погиб.
По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
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