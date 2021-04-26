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Боевики обстреляли украинские позиции: ранен боец ВСУ

26 апреля, 21:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников. Вследствие вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение.

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Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 25 апреля, боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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А 24 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. К счастью, два дня потерь не было.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс обстрелы раненые военные потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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