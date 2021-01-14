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Боевики под Мариуполем обстреляли позиции ВСУ, один боец ранен

14 января, 20:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Почти ежедневно украинские военные несут потери убитыми и ранеными

Сегодня, 14 января, около 18:00 в результате обстрела противником наших позиции получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Официальный Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Инцидент произошел в районе Гнутово, поселка в 20 км к северо-востоку от контролируемого Украиной Мариуполя.

Раненому бойцу оказана медицинская помощь, состояние его стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

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Напоминаем, 12 января неподалеку от населенного пункта Золотое-4 на Луганщине противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

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Также напомним, 11 января в результате вражеских обстрелов в Песках возле Донецка погиб украинский военнослужащий.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс Мариуполь ранение раненые провокации обстрелы гнутово потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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