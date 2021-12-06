Боевики продолжают игнорировать перемирие на Донбассе: где стреляли 5 декабря

Оккупанты били по украинским защитникам из пулеметов и гранатометов

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 5 декабря, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Ситуация в Донбассе 6 декабря

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Обстрел гражданских

3 декабря произошел обстрел поселка Станица Луганская, а именно так называемого района "Кондрашовка". В результате перебиты провода, из-за чего примерно 2 тыс. домовладений в селе Малиново и части Станицы Луганской остались без электроэнергии. Ведутся ремонтные работы представителями "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО).

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. На месте происшествия побывали работники гуманитарной организации.

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