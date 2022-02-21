Боевики продолжают стрелять, а Путин и Байден проведут саммит по безопасности — главные новости за ночь

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Российские боевики открыли огонь по Луганску
Боевики ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили 20 февраля около 21:00 с целью обвинения украинских военных.
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Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит по безопасности между президентами России и США. Путин и Байден согласились на это.
Россия на пороге вторжения в Украину — Блинкен
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. На это указывают все признаки. Госсекретарь пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.
Украина разоблачила "темник" Кремля, как СМИ "правильно" писать о ситуации на Донбассе
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности разоблачил "темник" РФ, которым руководствуются СМИ страны-агрессорки для искажения картины событий на Донбассе.