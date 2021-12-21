Боевики ранили на Донбассе украинского воина – в каком он состоянии

Оккупанты один раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение

Воина эвакуировали в медицинское учреждение. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток 21 декабря на Донбассе со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. В результате один военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Где стреляли

В направлении Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия.

боевики вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Маринки противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Что с раненым военным

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья средней тяжести.

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