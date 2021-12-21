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Боевики ранили на Донбассе украинского воина – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 18:10
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Оккупанты один раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение
Воина эвакуировали в медицинское учреждение.
Воина эвакуировали в медицинское учреждение. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток 21 декабря на Донбассе со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. В результате один военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Где стреляли

  • В направлении Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия.
  • Вблизи Маринки противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Что с раненым военным

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья средней тяжести.

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