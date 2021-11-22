Боевики разгромили целое село на Донбассе – оттуда уехали почти все местные жители (фото)

Оккупанты на протяжении прошлой недели активно били по домам местных жителей

Прифронтовое Невельское из-за обстрелов НВФ покинули почти все жители. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области из прифронтового поселка Невельское уехали почти все местные жители после того, как боевики активизировали обстрелы.

Об этом сообщил в Facebook руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

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Сотрудники гуманитарной миссии в воскресенья 21 ноября сегодня оказали помощь ряду семей по переезду из охваченного боевыми действиями поселка Невельское. Они перевозили уцелевшие вещи и домашний скот мирных жителей на новое место проживания в более безопасные населенные пункты.

Кто остался жить в поселке

По состоянию на начало ноября 2021 года (до начала эскалации боевых действий) в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека.

По состоянию на вечер 21 ноября в поселке остаются 3 семьи – 5 человек. Остальные мирные жители приняли решение покинуть населенный пункт из-за усилившихся боевых действий.

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Эскалация конфликта в Невельском

Боевые действия начались в ночь с 13 на 14 ноября. Тогда, во время ночного обстрела были повреждены 16 жилых домов, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, в поселке повреждены линии электропередач.

В ходе очередного обстрела в ночь с 16 на 17 ноября еще 9 домов мирных жителей были повреждены. Большинство пострадавших домов были восстановлены международными гуманитарными организациями в 2018-2019 годах.

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Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

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