Боевики тянут свои укрепления в сторону украинских позиций: ситуация на Донбассе

Было зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны российско-оккупационных войск

В течение прошедших суток, 29 августа, боевики дважды нарушали достигнутые договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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"Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали", – говорится в сообщении.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава не было. Ситуация остается контролированной. С начала суток, 30 августа, на всех участках тишина – обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Украинские военные огонь не открывали.

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Напомним, 28 августа боевики не нарушали режим прекращения огня. Однако ранее неоднократно российско-оккупационные войска пренебрегали условиями перемирия. Украинские военные публиковали видео провокаций со стороны боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

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