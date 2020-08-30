Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Боевики тянут свои укрепления в сторону украинских позиций: ситуация на Донбассе

30 августа, 07:35

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Было зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны российско-оккупационных войск

В течение прошедших суток, 29 августа, боевики дважды нарушали достигнутые договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Реклама

"Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали", – говорится в сообщении.

Читайте также: Обратный отсчет: возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина

Боевых потерь и ранений среди личного состава не было. Ситуация остается контролированной. С начала суток, 30 августа, на всех участках тишина – обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Украинские военные огонь не открывали.

В тренде
Генштаб планирует сократить количество призывников осенью

Реклама

Напомним, 28 августа боевики не нарушали режим прекращения огня. Однако ранее неоднократно российско-оккупационные войска пренебрегали условиями перемирия. Украинские военные публиковали видео провокаций со стороны боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боевики война на востоке Украины война на Донбассе ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)Харьков
"Слуга народа" Тищенко назвал войну на Донбассе братоубийственнойПолитика
Хасиды устроили ночной
Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видеоДругие регионы
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
1 сентября без школы: учителя просят переводить детей на дистанционное обучение
1 сентября без школы: учителя просят переводить детей на дистанционное обучениеУкраина
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять