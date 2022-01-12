Боевики ударили вблизи Новотошковского на Донбассе, погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Кроме того, на Донбассе погиб украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.
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Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Погиб военный
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – отметили в ООС.
Ситуация 12 января
По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Боевики начали мобилизацию
По данным украинской разведки, 10 января в армейских корпусах боевиков начались мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланировано собрание с резервистами.
Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки русских оккупационных войск мобилизационными ресурсами.
Раньше мы писали:
- В Донецкой области 9 января обнаружили мертвым украинского военнослужащего.
- За период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.