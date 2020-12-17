Українська
$ 27,74
33,8
  1. Последние новости Украины

Боевики вернули Украине тело погибшего бойца ВСУ (фото)

17 декабря, 16:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Возвращение тела произошло, благодаря международным посредникам и группе "Эвакуация 200"

Украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14 декабря по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Это произошло сегодня, 17 декабря, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ. Причины смерти бойца установит следствие.

Украинская сторона благодарит международных посредников и группу "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего.

Напомним, 25 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от представителей РФ расследование убийства под Авдеевкой бойца ВСУ.

Также напомним, Вячеслав Минкин 24 ноября в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако состояние было крайне тяжелым, поэтому медики оказались бессильными.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боец погибшие в зоне АТО ТКГ потери ВСУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине повысили тарифы 17 облгазов: список
В Украине повысили тарифы 17 облгазов: списокЖКХ
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдаунаУкраина
Зимние каникулы по-новому: Минобразования
Зимние каникулы по-новому: Минобразования "освежило" рекомендации школамУкраина
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Умер мэр Харькова Геннадий КернесУкраина
"Харьков осиротел": реакция Добкина на смерть КернесаПолитика
Сын Кернеса о смерти отца:
Сын Кернеса о смерти отца: "Ты ушел из жизни победителем"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять