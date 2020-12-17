Боевики вернули Украине тело погибшего бойца ВСУ (фото)

Украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14 декабря по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Это произошло сегодня, 17 декабря, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ. Причины смерти бойца установит следствие.

Украинская сторона благодарит международных посредников и группу "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего.

Напомним, 25 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от представителей РФ расследование убийства под Авдеевкой бойца ВСУ.

Также напомним, Вячеслав Минкин 24 ноября в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако состояние было крайне тяжелым, поэтому медики оказались бессильными.

Видео: Сегодня

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