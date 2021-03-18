Более 1 миллиона гривен направила "ТЕДИС Украина" на COVID-тестирование своих сотрудников

Кроме того, в страховой пакет были добавлены 5000 гривен на лечение от коронавирусной инфекции в условиях медицинского стационара

2020 года компания "ТЕДИС Украина" направила более 1 миллиона гривен на тестирование сотрудников COVID-19 в рамках корпоративного медицинского страхования. Также в страховой пакет каждого сотрудника была добавлена опция сублимита в размере 5000 гривен на лечение от коронавирусной инфекции в условиях медицинского стационара.

Кроме этого, начиная с момента введения карантина в Украине, для сотрудников, которые взаимодействовали с бизнес-партнерами, компания организовала трансфер до места работы и обеспечила средствами личной защиты (антисептики, резиновые перчатки, защитные маски). Также были закуплены кварцевые лампы и бесконтактные термометры, а в рабочих помещениях проводится регулярная дезинфекция.

"ТЕДИС Украина" всегда заботится о сотрудниках, ведь именно они – ценность и залог успеха компании. В прошлом году мы расширили пакеты по медицинскому страхованию, добавив в него тестирование на COVID-19, а также ежедневно контролируем здоровье коллег, которые в силу специфики работы не могут быть переведены на режим удаленной работы", – подчеркнула Ирина Ивасюк, директор департамента по работе с персоналом компании "ТЕДИС Украина".

Как сообщалось ранее, в 2020 году компания "ТЕДИС Украина" передала 38 больницам более 100 000 наборов, состоящих из масок и перчаток, а также почти 2500 "наборов врачей", в которые вошли маска FPP3, бахилы, очки на общую сумму 3 миллиона гривен.

Напомним, что в рамках второго этапа всеукраинского социального проекта "Творим добро" компания "ТЕДИС Украина" передала гуманитарную помощь домам престарелых в Киевской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Сумской и Донецкой областях. Каждый дом престарелых получил санитарно-гигиенические наборы, в которые вошли подгузники для взрослых, одноразовые впитывающие пеленки, медицинские маски и антисептические средства.

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