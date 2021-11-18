Более 10 штаммов "Дельта" и рокировка зон: рассказываем все о коронавирусе в Украине

В Украине продолжает расти число новых больных коронавирусом, пока опасный штамм "Дельта" продолжает мутировать.
Сайт "Сегодня" собрав все самое важное о ситуации с COVID-19 в стране по состоянию на утро 18 ноября.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 907 человек;
- летальных исходов – 752;
- поправилось – 19 633 человек.
Больше всего новых случаев в Днепропетровской (1892), Донецкой (1203), Запорожской (1240) областях и в городе Киев (1483).
Вакцинация
В течение 17 ноября 297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной прививки.
Зоны карантина
По состоянию на 18 ноября большинство регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса в Украине. При этом увеличился список желтых зон, а оранжевых стало меньше.
Кроме того, с сегодняшнего дня в красной зоне официально еще одна область – Винницкая. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Желтая зона
- Черновицкая (с 18 ноября),
- Кировоградская,
- Тернопольская.
Оранжевая зона
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Харьковская.
Красная зона
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
"Дельта"-штамм мутирует
В Украине нашли 11 различных вариантов штамма коронавируса "Дельта" также известного как индийский. Впервые он был зафиксирован в Украине в июне этого года.
Ученые утверждают – в Украине полностью царит "Дельта"-штамм коронавируса. При этом почти в 60% образцов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).
"В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящие из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки" , – сообщили украинские ученые.
Когда ситуация с коронавирусом начнет улучшаться
Как рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня", стабилизация в каждой области имеет свои сроки – минимум с 12-го дня после определения красного уровня эпидопасности.
В Минздраве фиксируют значительное сокращение разрыва между госпитализациями и выписками.
"Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился", – добавил Кузин.
Например, неделю назад разрыв был 18%, а сейчас – 6%. Т. е. необходимость в добавлении новых коек постепенно отпадает.
Ранее мы писали:
- Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе.
- С 18 ноября Винницкая область переходит в красную карантинную зону. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.