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Более 10 штаммов "Дельта" и рокировка зон: рассказываем все о коронавирусе в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 10:00
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Минздрав изменил список желтых зон, а в красную с 18 ноября попала еще одна область
В Украине более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки и изменились зоны карантина.
В Украине более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки и изменились зоны карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает расти число новых больных коронавирусом, пока опасный штамм "Дельта" продолжает мутировать.

Сайт "Сегодня" собрав все самое важное о ситуации с COVID-19 в стране по состоянию на утро 18 ноября.

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 907 человек;
  • летальных исходов – 752;
  • поправилось – 19 633 человек.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской (1892), Донецкой (1203), Запорожской (1240) областях и в городе Киев (1483).

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Вакцинация

В течение 17 ноября 297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной прививки.

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Зоны карантина

По состоянию на 18 ноября большинство регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса в Украине. При этом увеличился список желтых зон, а оранжевых стало меньше.

Кроме того, с сегодняшнего дня в красной зоне официально еще одна область – Винницкая. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Желтая зона

  • Черновицкая (с 18 ноября),
  • Кировоградская,
  • Тернопольская.

Оранжевая зона

  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Харьковская.

Красная зона

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

"Дельта"-штамм мутирует

В Украине нашли 11 различных вариантов штамма коронавируса "Дельта" также известного как индийский. Впервые он был зафиксирован в Украине в июне этого года.

Ученые утверждают – в Украине полностью царит "Дельта"-штамм коронавируса. При этом почти в 60% образцов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).

"В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящие из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки" , – сообщили украинские ученые.

Когда ситуация с коронавирусом начнет улучшаться

Как рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня", стабилизация в каждой области имеет свои сроки – минимум с 12-го дня после определения красного уровня эпидопасности.

В Минздраве фиксируют значительное сокращение разрыва между госпитализациями и выписками.

"Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился", – добавил Кузин.

Например, неделю назад разрыв был 18%, а сейчас – 6%. Т. е. необходимость в добавлении новых коек постепенно отпадает.

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