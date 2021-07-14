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Более 100 тысяч за сутки. В Украине подскочили темпы вакцинации

14 июля 2021 8:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Все больше украинцев получают прививки против коронавируса – сколько человек вакцинировали

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки сделали 101 246 прививок против коронавируса. Это почти на 20 тысяч больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Одну дозу вчера получили 57 827 человек, полностью иммунизированы – 43 419 украинцев. В течение суток работали 659 мобильных бригад, 1518 пунктов прививки и 33 центры вакцинации.

Вакцинация 14 июля. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 2 415 054 человека, из получили две дозы, то есть, закончили вакцинацию – 1 258 703 украинца. Всего сделали 3 673 755 прививок.

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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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