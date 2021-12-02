Более 13,5 тысяч! Количество COVID-случаев в Украине снова увеличилось

За все время пандемии в нашей стране заболело 3 463 872 человека

В столице от коронавируса за сутки умерли 42 человека/Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Из них детей – 1 346, а медработников – 240.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 003 человека;

летальных исходов – 525;

выздоровело – 23 535 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 463 872 человека;

выздоровело – 2 995 727 человек;

летальных исходов – 87 057.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1418;

Винницкая область – 568;

Волынская область – 647;

Днепропетровская область – 682;

Донецкая область – 803;

Житомирская область – 743;

Закарпатская область – 496;

Запорожская область – 709;

Ивано-Франковская область – 623;

Киевская область – 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область – 729;

Николаевская область – 424;

Одесская область – 418;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 461;

Сумская область – 371;

Тернопольская область – 310;

Харьковская область – 501;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 594;

Черкасская область – 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область – 558.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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