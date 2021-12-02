Более 13,5 тысяч! Количество COVID-случаев в Украине снова увеличилось

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Из них детей – 1 346, а медработников – 240.
Об этом сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 3 003 человека;
- летальных исходов – 525;
- выздоровело – 23 535 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 463 872 человека;
- выздоровело – 2 995 727 человек;
- летальных исходов – 87 057.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1418;
Винницкая область – 568;
Волынская область – 647;
Днепропетровская область – 682;
Донецкая область – 803;
Житомирская область – 743;
Закарпатская область – 496;
Запорожская область – 709;
Ивано-Франковская область – 623;
Киевская область – 640;
Кировоградская область – 183;
Луганская область – 169;
Львовская область – 729;
Николаевская область – 424;
Одесская область – 418;
Полтавская область – 677;
Ровенская область – 461;
Сумская область – 371;
Тернопольская область – 310;
Харьковская область – 501;
Херсонская область – 150;
Хмельницкая область – 594;
Черкасская область – 493;
Черновицкая область – 164;
Черниговская область – 558.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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