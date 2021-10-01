Более 130 тысяч за сутки! В Украине растут темпы вакцинации от COVID-19

За 30 сентября от коронавируса привились 129 533 человека. Одну дозу вчера получили 72 268 человек.
Об этом пишет пресс-центр Минздрава.
Полностью иммунизированы – 57 265 человек.
В течение суток работали:
- 897 мобильных бригад;
- 2976 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за границей).
За сутки коронавирусом заразились более 12 тысяч человек
В Украине за последние сутки выявили 12 034 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- Всего инфекцию подтвердили у 2 435 413 человек.
- За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 172 жителя Украины (всего – 56 446).
- Вылечить удалось 2 258 455 инфицированных (3264 – за последние сутки).
Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".
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