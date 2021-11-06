Более 19 миллионов привитых украинцев! Темпы вакцинации против COVID-19 растут

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19

В Украине растут темпы вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 5 ноября в Украине 278 917 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании вакцинировано 11 269 341 человек, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 127 846 прививок. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За сутки работали:

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1 078 мобильных бригад по иммунизации;

3 190 пунктов прививки;

423 центра вакцинации населения.

Статистика коронавируса

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителей Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

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