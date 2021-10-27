Более 20 поездов в Украине изменили маршруты и опаздывают из-за аварии: список

В Житомирской области сегодня днем 11 грузовых вагонов сошли с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельс в Житомирской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ряд поездов следуют по измененному маршруту с задержкой. Причиной тому стало схождение грузовых вагонов в Житомирской области .

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Смена маршрутов

Поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поедут через Фастов – Житомир – Бердичев.

Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль – Киев и поезд №29/30 Киев – Ужгород поедут через Коростень и Шепетовку.

Возможны опоздания поездов:

№134/133 Рахов – Николаев;

№772/771 Хмельницкий – Киев;

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

№769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№357/758 Киев – Рахов;

№867/868 Киев – Гречаны;

№13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;

№145/146 Киев – Измаил;

№29/30 Киев – Ужгород;

№81/82 Киев – Ужгород;

№49/50 Киев – Трускавец;

№105/106 Киев – Одесса;

№41/42 Трускавец – Днепр;

№42/41 Днепр – Трускавец;

№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;

№22/21 Трускавец – Харьков;

№3/4 Ужгород – Запорожье;

№110/109 Львов – Херсон;

№139/140 Киев – Каменец-Подольский.

Время задержки – до 4 часов.

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Подробности аварии

Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дороге вблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.

Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда сообщением Казатин-Фастов.

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