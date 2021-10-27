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Более 20 поездов в Украине изменили маршруты и опаздывают из-за аварии: список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
27 октября, 18:39
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В Житомирской области сегодня днем 11 грузовых вагонов сошли с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельс в Житомирской области.
Грузовой поезд сошел с рельс в Житомирской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ряд поездов следуют по измененному маршруту с задержкой. Причиной тому стало схождение грузовых вагонов в Житомирской области .

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Смена маршрутов

Поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поедут через Фастов – Житомир – Бердичев.

Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль – Киев и поезд №29/30 Киев – Ужгород поедут через Коростень и Шепетовку.

Возможны опоздания поездов:

  • №134/133 Рахов – Николаев;
  • №772/771 Хмельницкий – Киев;
  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
  • №769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • №357/758 Киев – Рахов;
  • №867/868 Киев – Гречаны;
  • №13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Киев – Измаил;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №105/106 Киев – Одесса;
  • №41/42 Трускавец – Днепр;
  • №42/41 Днепр – Трускавец;
  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №22/21 Трускавец – Харьков;
  • №3/4 Ужгород – Запорожье;
  • №110/109 Львов – Херсон;
  • №139/140 Киев – Каменец-Подольский.

Время задержки – до 4 часов.

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Подробности аварии

Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дороге вблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.

Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда сообщением Казатин-Фастов.

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