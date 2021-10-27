Более 20 поездов в Украине изменили маршруты и опаздывают из-за аварии: список

В Украине ряд поездов следуют по измененному маршруту с задержкой. Причиной тому стало схождение грузовых вагонов в Житомирской области .
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Смена маршрутов
Поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поедут через Фастов – Житомир – Бердичев.
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Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль – Киев и поезд №29/30 Киев – Ужгород поедут через Коростень и Шепетовку.
Возможны опоздания поездов:
- №134/133 Рахов – Николаев;
- №772/771 Хмельницкий – Киев;
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
- №769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- №357/758 Киев – Рахов;
- №867/868 Киев – Гречаны;
- №13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;
- №145/146 Киев – Измаил;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №105/106 Киев – Одесса;
- №41/42 Трускавец – Днепр;
- №42/41 Днепр – Трускавец;
- №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №22/21 Трускавец – Харьков;
- №3/4 Ужгород – Запорожье;
- №110/109 Львов – Херсон;
- №139/140 Киев – Каменец-Подольский.
Время задержки – до 4 часов.
Подробности аварии
Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дороге вблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.
Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда сообщением Казатин-Фастов.
Раньше мы писали:
- Напомним, недавно крупная авария на железной дороге произошла в Полтавской области . У станции Решетиловка 56-летний водитель грузовика Daf, перевозивший тралом комбайн, выехал на железнодорожный переезд. Там он столкнулся с товарным поездом.
- Из-за ДТП поезда и грузовики пара поездов прибыли с опозданием.