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Более 20 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация в Украине

13 мая, 08:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки больше всего прививок сделано в столице – статистика за 12 мая – где и сколько сделали прививок

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 12 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 20 386 человек.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 901 107 человек. Вакцинацию завершили уже 3828 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

В тренде
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  • г. Киев – 1610 прививок;
  • Винницкая область – 715 прививок;
  • Волынская область – 515 прививок;
  • Днепропетровская область – 1550 прививок;
  • Донецкая область – 996 прививок;
  • Житомирская область – 1052 прививки;
  • Закарпатская – 681 прививка;
  • Запорожская область – 1351 прививка;
  • Ивано-Франковская область – 906 прививок;
  • Киевская область – 869 прививок;
  • Кировоградская область – 527 прививок;
  • Луганская область – 448 прививок;
  • Львовская область – 1221 прививка;
  • Николаевская область – 738 прививок;
  • Одесская область – 1199 прививок;
  • Полтавская область – 522 прививки;
  • Ровенская область – 676 ​​прививок;
  • Сумская область – 400 прививок;
  • Тернопольская область – 893 прививки;
  • Харьковская область – 899 прививок;
  • Херсонская область – 75 прививок;
  • Хмельницкая область – 965 прививок;
  • Черкасская область – 549 прививок;
  • Черновицкая область – 477 прививок;
  • Черниговская область – 552 прививки.
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Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.

Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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