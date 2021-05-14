Более 2200 в одном регионе: где в Украине сделали больше всего прививок за сутки

В Украине продолжается вакцинация людей против коронавируса. Всего прививку получили более 900 тысяч человек

Мужчине вводят вакцину / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине за последние сутки, 13 мая, вакцинировали против коронавируса 21 587 человек.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала кампании привили 918 164 украинца. Их них две дозы препарата получили 8358 человек.

Где сделали больше всего прививок:

Киев – 2249 прививок;

Львовская область – 1384 прививки;

Ивано-Франковская область – 1339 прививок;

Закарпатская область – 1337 прививок;

Донецкая область – 1244 прививки.

Вакцинацию проводили 237 мобильных бригады по иммунизации и 731 пункта прививки. В очередь на получение прививки от COVID-19 записались уже 550 017 человек.

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Напомним, в Украине готовы выпускать COVID-вакцину, но есть условие. Сейчас украинские фармацевтические компании готовы быстро провести трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину.

Также "Сегодня" рассказывали, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

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