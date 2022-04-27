Более 40 стран готовы полномасштабно поддержать Украину – Арсений Яценюк

Путин несет угрозу, мир осознал, что необходимо создать новый мировой порядок, заявил глава Киевского форума безопасности

В поддержку Украины объединились более 40 стран, отметил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

На базе Раммштайн, где 26 апреля США и еще 40 стран обсуждали военную помощь Украине, создана новая антинацистская коалиция, заявил глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк. В этот исторический день свободный мир объединился против нацистского правителя Путина так же, как во время Второй мировой войны объединился против Гитлера, привел параллель Арсений Яценюк в интервью с Джейком Теппером в эфире CNN.

"Сегодня – исторический день. США в Германии организовали новую антинацистскую коалицию, напоминающую мне коалицию во время Второй мировой. Поэтому сегодня у нас есть коалиция свободного мира против нацистского правителя Путина, насчитывающая более 40 стран", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов.

Он отметил очень важную роль США в этом процессе и их огромный вклад в глобальный мир, стабильность, мощную поддержку Украины. И добавил, что теперь "есть более 40 стран, готовых к полномасштабной поддержке Украины в ее борьбе за свободу".

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"Путин несет угрозу всему свободному миру. И я убежден – мир осознал, что нам необходимо создать новый мировой порядок. Где совершившие зверства, военные преступления и преступления против человечества понесут ответственность", – отметил он.

Отвечая на вопрос Джейка Теппера, можно ли было предвидеть, что Россия сделает то, что мир видит сегодня, Арсений Яценюк отметил, что никогда не доверял россиянам.

"У нас очень длинная и драматическая история отношений. Путину не удалось захватить Украину в 2004-м, когда у нас произошла Оранжевая революция, в 2014-м, когда произошла Революция Достоинства. И он потерпит неудачу в 2022-м", – уверен экс-премьер.

Глава КБФ упомянул вчерашние слушания в Сенате США, во время которых сенатор Рэнд Пол спросил госсекретаря Блинкена, связан ли вопрос НАТО с вторжением России в Украину.

"Я отвечу Рэнду Полу следующее. Когда Россия незаконно аннексировала Крым, Украина была нейтральным государством. Тогдашнее украинское законодательство не предполагало членства в НАТО. Но, несмотря на это, Россия незаконно аннексировала Крым и начала атаку на Украину. Россия и персонально Путин ненавидят Украину, считают, что Украина не должна существовать. И это причина того, что Путин решил вторгнуться в Украину. Но мы победим. Вместе с вами", – заявил Арсений Яценюк.