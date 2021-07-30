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Более 400 единиц техники: видео репетиции военного парада

30 июля 2021 13:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

До парада осталось меньше месяца, и подготовка кипит – сегодня тренировались без пехоты, но с танками

Силовики готовятся к параду. Коллаж "Сегодня"

Силовики готовятся к параду. Коллаж "Сегодня"

На аэродроме Певцы в Чернигове прошла тренировка военного парада ко Дню Независимости, в которой приняли участие Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, пограничники, полиция, спасатели. Об этом сообщил наш корреспондент с места события.

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В репетиции парада было задействовано более 400 единиц техники. Проехались грозные танки.

Потом военные показали бронеавтомобили украинского производства.

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Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тоже проехались на своих внедорожниках.

Напомним, в июне мы показывали фото, как в Харькове курсанты университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба готовились к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. В военном параде будут участвовать 150 курсантов университета – их отбирали по специальным критериям.

Тем временем Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе. Читайте подробней, каким будет военный парад в День Независимости.

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