Более 400 единиц техники: видео репетиции военного парада

До парада осталось меньше месяца, и подготовка кипит – сегодня тренировались без пехоты, но с танками

Силовики готовятся к параду. Коллаж "Сегодня"

На аэродроме Певцы в Чернигове прошла тренировка военного парада ко Дню Независимости, в которой приняли участие Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, пограничники, полиция, спасатели. Об этом сообщил наш корреспондент с места события.

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В репетиции парада было задействовано более 400 единиц техники. Проехались грозные танки.

Потом военные показали бронеавтомобили украинского производства.

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Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тоже проехались на своих внедорожниках.

Напомним, в июне мы показывали фото, как в Харькове курсанты университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба готовились к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. В военном параде будут участвовать 150 курсантов университета – их отбирали по специальным критериям.

Тем временем Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе. Читайте подробней, каким будет военный парад в День Независимости.