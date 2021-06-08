Более 48 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 48 161 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 436 285 человек. Вакцинацию завершили уже 152 142 человека – они получили две дозы.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.
В течение суток работали 448 мобильных бригад и 552 пункта прививок.
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.
Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.
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