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Более 48 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине

8 июня, 09:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – сколько прививок сделали за сутки – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 48 161 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 436 285 человек. Вакцинацию завершили уже 152 142 человека – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

В течение суток работали 448 мобильных бригад и 552 пункта прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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