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Более 55 тысяч жителей Украины вакцинировались от COVID-19 за сутки

10 июня 2021 9:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация потихоньку ускоряется, при этом сильно выросло количество вторых доз – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 9 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 55 573 человека. Это на 2412 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 1 545 019 человек. Вакцинацию завершили уже 180 453 человека – они получили две дозы.

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Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек.

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В течение суток работали 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививок.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в Украине выросло количество смертей от коронавируса. Однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

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Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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