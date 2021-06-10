Более 55 тысяч жителей Украины вакцинировались от COVID-19 за сутки

Вакцинация потихоньку ускоряется, при этом сильно выросло количество вторых доз – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 9 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 55 573 человека. Это на 2412 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 1 545 019 человек. Вакцинацию завершили уже 180 453 человека – они получили две дозы.

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Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек.

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В течение суток работали 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививок.

Ранее мы сообщали, что в Украине выросло количество смертей от коронавируса. Однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

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