Более 600 случаев в одной области: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

В Украине за последние сутки, 13 октября, больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской области и Киеве.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
Так, в первую пятерку "лидеров" по новым заражениям вошли:
- Харьковская область – 637 случаев;
- Киев – 422 случая;
- Львовская область – 345 случаев;
- Днепропетровская область – 342 случая;
- Одесская область – 302 случая.
Как известно, в Украине за прошлые сутки обнаружили 5590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 276 177.
Также мы сообщали, что в стране по состоянию на 13 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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