Українська
$ 28,25
33,34
  1. Последние новости Украины

Более 600 случаев в одной области: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

14 октября, 10:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего за сутки в стране заразились 5590 человек

В Украине за последние сутки, 13 октября, больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской области и Киеве.

Реклама

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Так, в первую пятерку "лидеров" по новым заражениям вошли:

  1. Харьковская область – 637 случаев;
  2. Киев – 422 случая;
  3. Львовская область – 345 случаев;
  4. Днепропетровская область – 342 случая;
  5. Одесская область – 302 случая.

В тренде
Местами прохладно и дождливо: какой будет погода в Украине 14 октября (карта)

Как известно, в Украине за прошлые сутки обнаружили 5590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 276 177.

Реклама

Также мы сообщали, что в стране по состоянию на 13 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев харьковская область Украина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Кернес делает успехи": опубликован секретный документ о состоянии мэра ХарьковаПолитика
Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
"Я задам тебе пять важных вопросов": Зеленский обратился к украинцам (видео)Политика
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со среднейЭкономика
"Оранжевые" Черкассы отказались вводить ограниченияДругие регионы
Каникулы в Украине официально перенесли: Кабмин утвердил новые даты
Каникулы в Украине официально перенесли: Кабмин утвердил новые датыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять