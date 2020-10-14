Более 600 случаев в одной области: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

Всего за сутки в стране заразились 5590 человек

В Украине за последние сутки, 13 октября, больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской области и Киеве.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Так, в первую пятерку "лидеров" по новым заражениям вошли:

Харьковская область – 637 случаев; Киев – 422 случая; Львовская область – 345 случаев; Днепропетровская область – 342 случая; Одесская область – 302 случая.

Как известно, в Украине за прошлые сутки обнаружили 5590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 276 177.

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Также мы сообщали, что в стране по состоянию на 13 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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