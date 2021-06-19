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Более 67 тысяч жителей Украины вакцинировались от COVID-19 за сутки

19 июня 2021 9:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего в стране получили уже две дозы более 355 тысяч человек

Вакцинация от COVID-19 в Украине. Фото: hromadske

Вакцинация от COVID-19 в Украине. Фото: hromadske

За последние сутки в Украине привито против коронавируса 67 101 человека. Одну дозу получили 48 656 человек, а полностью иммунизированы – 18 445 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек", – пишут в сообщении.

В течение суток работали:

  • 566 мобильных бригад,
  • 920 пунктов прививки.
Статистика по вакцинации – данные МОЗ

Отметим, с начала прививочной кампании привито 1 млн 700 тыс. 711 человек, из них получили одну дозу – 1 млн 700 тыс. 709 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 355 тыс. 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 56 тыс. 499 прививок.

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Ранее сообщалось, что в Украине под конец недели упала заболеваемость COVID-19.

Смотрите больше интересных новостей в выпуске за 18 июня:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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