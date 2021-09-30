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Вакцинация в Украине. Прививку от COVID-19 получили более 7 миллионов украинцев

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
30 сентября, 09:14
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За прошлые сутки от коронавируса вакцинировались более 120 тысяч украинцев
Одна доза вакцины есть уже у 7 000 535 человек / Коллаж "Сегодня"
Одна доза вакцины есть уже у 7 000 535 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки 126 003 человека вакцинировали от коронавируса. Из них одну дозу получили 73 816 украинцев, а полностью вакцинировались – 52 187 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

Сколько всего вакцинированных

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Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 12 617 990 прививок. Одна доза вакцины есть уже у 7 000 535 человек, а две дозы получили 5 617 457 людей.

Вакцина против гриппа

ВОЗ рекомендовалапроизводителям изготавливать вакцины сразу против четырех штаммов. Медики не советуют пренебрегать прививкой от гриппа. Ведь в прошлом году были случаи, когда люди одновременно болели и гриппом, и ковидом.

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