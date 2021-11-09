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Более 8 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
9 ноября, 08:38
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91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе не имели никакой дозы антиковидной вакцины
С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека
С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека / Фото: Коллаж: Сегодня

За 8 ноября 240 440 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы – 100 001 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 19 584 775 прививок. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Коронавирус в Украине

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2 967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 107 489 человек;
  • выздоровели – 2 537 565 человек;
  • летальных исходов – 73 390.

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