Українська
$ 27,38
32,52
  1. Последние новости Украины

Более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19

2 июля 2021 9:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, граждане активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже более 765 тысяч желающих

Всего с начала кампании привито 2 767 613 человек.

Всего с начала кампании привито 2 767 613 человек. / Фото: Flickr

За прошедшие сутки, 1 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 90 959 человек. Это на 2227 меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала прививочной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили одну дозу – 2 001 130 человек, две – 766 483. Всего сделали 2 767 613 прививок.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Читайте также: Вакцинация не защитит на 100%. Как обезопасить себя от нового вируса "Дельта"

Реклама

В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов прививок и 22 центра вакцинации.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Не пропусти!
Украина против России на Евро-2020: Хацкевич отутюжил сборную РФ
Хацкевич сравнил Украину и Россию

Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19. Соединенные Штаты предоставят через механизм COVAX 2 млн доз вакцины Moderna, также ожидаются препараты других производителей.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

Реклама

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца неделиУкраина
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогоде
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогодеУкраина
"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)Другие регионы
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт
Опаздывают на час и больше.
Опаздывают на час и больше. "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов (список)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять