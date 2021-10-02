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Более пяти тысяч военных: в Украине закончились масштабные украинско-американские учения

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
2 октября, 16:21
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Масштабные украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident 2021 стартовали 20 сентября
В Украине завершились военные учения Rapid Trident – 2021
В Украине завершились военные учения Rapid Trident – 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области закончились украинские-американские военные учения Rapid Trident – 2021. В них участвовала пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда.

Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужби.

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Пограничники вместе с силами сектора обороны и безопасности Украины и иностранными подразделениями отрабатывали ряд таких учебно-боевых задач:

  • по отражению нападения противника;
  • занятию определенных рубежей.

Завершающим этапом для спецназовцев стало взятие участка государственной границы под контроль и развертывание системы контрольных и режимных мероприятий.

Пограничников поздравил их руководитель – полковник армии США Майкл Хансон.

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"Пограничники показали высокий уровень обучаемости во время отработки всех элементов этих учений. В вашей Конституции закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Идите по этому пути, реформируйтесь", – резюмировал Хансон.

Rapid Trident – 2021

Учения проходили с 20 сентября по 1 октября. К ним были привлечены 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров. Основная цель учений – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Кроме стран-организаторов Украины и США, в учениях принимали участие военнослужащие Польши, Болгарии, Канады, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Грузии, Молдовы, Румынии, Пакистана,Турции и Великобритании.

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Кроме того, в учениях принимал участие личный состав Литовско-польско-украинской бригады.

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