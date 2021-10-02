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Более сотни мин, 60 гранат и гранатометов: в Авдеевке нашли тайник с оружием

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
2 октября, 13:05
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До момента аннексии тайник с оружием находился на Крымском полуострове
Схрон боеприпасов и огнестрельного оружия обнаружили в Донецкой области
Схрон боеприпасов и огнестрельного оружия обнаружили в Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области нашли схрон боеприпасов и огнестрельного оружия. Тайник с оружием обнаружили на территории гаражного кооператива города Авдеевки.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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"Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, выявлено установку ПТУР и почти 14 000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, а также лиц, причастных к их незаконному хранению. Все боеприпасы изъяты и направлены на криминалистические экспертизы.

На Донбассе снова обстрелы

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За 1 октября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – сообщили в ООС.

Где стреляли?

  • Возле Новозвановки и Новоалександровки боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
  • Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
  • Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.
  • Возле Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского.
  • В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

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1 октября боевики из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

30 сентября в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.

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