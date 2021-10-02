Более сотни мин, 60 гранат и гранатометов: в Авдеевке нашли тайник с оружием

До момента аннексии тайник с оружием находился на Крымском полуострове

Схрон боеприпасов и огнестрельного оружия обнаружили в Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области нашли схрон боеприпасов и огнестрельного оружия. Тайник с оружием обнаружили на территории гаражного кооператива города Авдеевки.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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"Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, выявлено установку ПТУР и почти 14 000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, а также лиц, причастных к их незаконному хранению. Все боеприпасы изъяты и направлены на криминалистические экспертизы.

На Донбассе снова обстрелы

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За 1 октября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – сообщили в ООС.

Где стреляли?

Возле Новозвановки и Новоалександровки боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки . Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет. Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

попали под обстрел из гранатометов различных систем. Возле Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

что на Приазовье, и наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского .

с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле . В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

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1 октября боевики из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

30 сентября в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.