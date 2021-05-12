Более тысячи сообщений. В Минздраве назвали вакцину с самой частой "побочкой"

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В Украине за все время кампании вакцинации от коронавируса зафиксировали 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после прививки – менее 1% от общего количества вакцинаций.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Минздрав.
В период с 24 февраля по 11 мая было проведено 884 547 прививок, из которых две дозы получили только 1928 человек.
Отмечается, что не обязательно есть причинно-следственная связь с вакцинацией.
Сколько неблагоприятных случаев было зарегистрировано после вакцин:
- Covishield – 1032 легких побочных эффектов, 56 серьезных случаев (из 481 864 вакцинированных).
- AstraZeneca -168 легких побочных эффектов, 9 серьезных случаев (из 275 177).
- CoronaVac – 3 легких побочных эффектов, 4 – серьезные случаи (из 72 269).
- Comirnaty (производства компании Pfizer) – 3 легких побочных эффектов, 4 – серьезные случаи (из 53 311).
Сайт "Сегодня" сообщал, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил: в Украине идет вакцинация людей старше 65 лет, однако на прививках замечена молодежь вне очереди. Поэтому чиновник пригрозил ответственностью для нарушителей и пообещал служебную проверку.
Тем временем президент Владимир Зеленский поддержал идею начать вакцинацию людей из электронной очереди, но в определенные дни.
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