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Более тысячи военных летчиков охраняют небо над Украиной в новогоднюю ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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31 декабря, 23:13
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Прикрывать небо будут зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и дежурные подразделения Су-27 и МиГ-29
Более тысячи военных будут охранять небо над Украиной в новогоднюю ночь. Коллаж "Сегодня"
Более тысячи военных будут охранять небо над Украиной в новогоднюю ночь. Коллаж "Сегодня"

Более тысячи военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины непрерывно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщает "Армия inform".

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Воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут мониторить десятки радиолокационных станций. При этом прикрывать небо будут зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

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