Более тысячи военных летчиков охраняют небо над Украиной в новогоднюю ночь

Более тысячи военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины непрерывно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны.
Об этом сообщает "Армия inform".
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Воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут мониторить десятки радиолокационных станций. При этом прикрывать небо будут зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.
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