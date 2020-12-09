Болеют, но от тестов отказываются: как в украинском селе справляются с COVID-19

Болеют коронавирусом и даже не догадываются. Жители украинского села не в состоянии проверить, заразились ли ковидом. Тесты для них дорогие. К тому же ехать нужно в город.

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Новости "Сегодня" пошли на эксперимент и привезли в украинскую глубинку тесты. И предложили селянам бесплатные экспресс-анализы. Такой тест показывает наличие антител и стоит 400 гривен, то есть можно выявить, болел ли человек.

Больны ли вы COVID-19, выяснить можно за 10 минут, если сделать экспресс-тест. Горожанам он доступен, но в ста километрах от областного центра в аптеках говорят – за 1200 гривен в селе пенсионеры таких тестов не будут покупать, поэтому и в наличии нет. Мы объехали с десяток сельских аптек – тестов нет ни в одной.

У первого же селянина, которому предложили тест, – есть антитела. Фермер три недели назад горел в лихорадке и задыхался. Снимок легких показал воспаление, но ПЦР-тест на ковид был отрицательным. На повторное тестирование мужчина не пошел – и так много денег ушло на лечение. Говорит, в селе больных осенью было много. А чем именно – не знают. Потому что для большинства поездки к врачам в город не по карману.

В закарпатской глубинке экспресс-тесты – это настоящий дефицит. Николай пережил лихорадку, "гавкающий" кашель и был уверен – ему достался коронавирус. Его село далеко в горах и там ни медпункта, ни аптеки, ближайший фельдшер в 20 километрах. Поэтому старый гуцул лечился дома по собственному рецепту – луком. Именно закарпатский лук, уверен господин Николай, и помог ему выздороветь.

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Действительно ли наш герой перенес "ковид" – делаем экспресс-анализ. Получается отрицательный тест.

Быстрое обследование команда "Сегодня" предложила около полусотне селян – от запада до востока Украины. Согласились единицы. Большинство – отказалось. Боятся не столько огласки на всю страну, сколько того, что о возможной болезни узнает все село. А здесь главное – что люди скажут.

Видео: Сегодня

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились в отдаленные украинские села, чтобы узнать, как там переживают пандемию. И узнали, что среди "лекарств", которые селяне употребляют от коронавируса, – сало и водка, а многие в ковид просто не верят.

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