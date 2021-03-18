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Болезнь изменилась. СНБО хочет обновить протокол лечения коронавируса

18 марта, 16:06

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о антикоагулянтной терапии

Совет национальной безопасности и обороны выступил за изменение протокола лечения пациентов с коронавирусом. В частности, в вопросе антикоагулянтной терапии.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам экспертов, клиническая картина COVID-19 значительно изменилась – увеличилось число тяжелобольных молодого возраста, а длительность болезни часто превышает 14 дней.

"В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокола лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии", – сказано в сообщении.

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Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев пообещал провести анализ протоколы лечения других стран и вскоре представить предложение для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи.

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Как сообщалось ранее, власти намерены провести массовое тестирование украинцев на наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Также мы писали, что люди старше 65 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют более высокий риск повторно заразиться COVID-19, нежели лица помоложе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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СНБО лечение коронавирус COVID-19
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