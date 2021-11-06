Больница для народа: "Феофания" станет доступной для всех украинцев

Медучреждение будет принимать больных с января следующего года

Виктор Ляшко сообщил, что больница будет госпитализировать людей со следующего года/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Люди смогут лечиться в медучреждении со следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Когда откроют "Феофанию" для "простых людей"?

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уже с января следующего года в "Феофании" будут лечить "простых людей".

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей – скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", — сказал Ляшко.

В Минздраве рассматривают возможность введения "ковидной амнистии"

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения "ковидной амнистии". Люди смогут сделать вакцину против COVID-19, даже если до этого купили сертификат.

Сейчас невакцинированные, которые имеют фальшивые COVID-сертификаты и внесены в базу Минздрава, не могут вакцинироваться по-настоящему.

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