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Больница для народа: "Феофания" станет доступной для всех украинцев

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 ноября, 00:23
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Медучреждение будет принимать больных с января следующего года
Виктор Ляшко сообщил, что больница будет госпитализировать людей со следующего года/Коллаж: Сегодня
Виктор Ляшко сообщил, что больница будет госпитализировать людей со следующего года/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Люди смогут лечиться в медучреждении со следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Когда откроют "Феофанию" для "простых людей"?

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уже с января следующего года в "Феофании" будут лечить "простых людей".

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей – скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", — сказал Ляшко.

В Минздраве рассматривают возможность введения "ковидной амнистии"

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения "ковидной амнистии". Люди смогут сделать вакцину против COVID-19, даже если до этого купили сертификат.

Сейчас невакцинированные, которые имеют фальшивые COVID-сертификаты и внесены в базу Минздрава, не могут вакцинироваться по-настоящему.

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