Больницы переполнены! В каких областях наихудшая ситуация с коронавирусом

Всего в Украине госпитализированы с коронавируса или подозрением на болезнь почти 55 тысяч человек

Коронавирус набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом . По заполненностью ковидных отделений лидирует Донецкая область.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Реклама

По состоянию на 12 октября, в Украине занято 57,4% мест в ковидных отделениях. Там лежат более 54 тысяч человек.

Хуже всего ситуация в следующих областях:

Донецк – заняты 2233 с 2999 ковидных коек (74,5%),

Запорожская – заняты 1793 с 2582 коек (69,4%),

Харьковская – заняты 3159 с 4584 коек (68,9%).

На Кировоградщине зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 22,6% (в больнице 181 человек).

Реклама

Кислородная поддержка

Сейчас в Донецкой области 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке.

Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область, где 68,6% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Запорожская (67,2%).

В больницах не хватает мест

В Днепре переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах.

Реклама

В Запорожской областной инфекционной больницы больными COVID-19 заняты практически все кровати. На сегодня загруженность больницы составляет 98-99%. Она рассчитана на 170 коек.

По словам руководителя инфекционной больницы, глобальная проблема – это нехватка медицинского персонала.

Ранее мы писали: