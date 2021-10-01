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Больницы заполнены. Одна область в Украине рискует попасть в оранжевую зону

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 октября, 13:18
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В регионе также превышена норма больных коронавирусом
Показатели Черновицкой области превышают норму / Коллаж "Сегодня"
Показатели Черновицкой области превышают норму / Коллаж "Сегодня"

На 1 октября один регион Украины может попасть в оранжеву зону адаптивного карантина. Несколько показателей Черновицкой области не в пределах нормы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Показатели

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В регионе превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом – 527, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

Еще в Черновицкой области заполнены койки с кислородом для COVID-больных. Сейчас он составляет 67,5%. Загруженность коек не должна превышать 65%.

Статистика

В остальных областях Украины уровень эпидбезопасности соответствует желтой зоне карантина.

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За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксировали 12 034 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1059, медработников – 248).

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ранее мы писали:

  • Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19. Без прививок их не пустят на работу.
  • Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали более 12 000 000 прививок. Одну дозу вакцины уже получили больше 7 000 000 человек, а две дозы получили больше 5 000 000 украинцев.
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