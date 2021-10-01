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Больницы заполнены. Одна область в Украине рискует попасть в оранжевую зону

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 13:31
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В Украине за последние сутки выявили 12 034 новых случая инфицирования коронавирусом
В Украине обновили данные эпидемиологической ситуации в стране
В Украине обновили данные эпидемиологической ситуации в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна область в Украине по состоянию на 1 октября демонстрирует показатели оранжевой зоны.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

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Несколько эпидпоказателей в Черновицкой области не в пределах нормы. В области норма уровня заболеваемости COVID-19 – 527, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

В Черновицкой области красный показатель загруженности коек с кислородом. В данный момент он составляет 67,5%. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Все остальные области Украины соответствуют желтому уровню эпидбезопасности.

За сутки коронавирусом заразились более 12 тысяч человек

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В Украине за последние сутки выявили 12 034 новых случая инфицирования коронавирусом.

  • Всего инфекцию подтвердили у 2 435 413 человек.
  • За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 172 жителя Украины (всего – 56 446).
  • Вылечить удалось 2 258 455 инфицированных (3264 – за последние сутки).

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

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    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

  • "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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