Больницы заполнены. Одна область в Украине рискует попасть в оранжевую зону

Одна область в Украине по состоянию на 1 октября демонстрирует показатели оранжевой зоны.
Об этом пишет Министерство здравоохранения.
Несколько эпидпоказателей в Черновицкой области не в пределах нормы. В области норма уровня заболеваемости COVID-19 – 527, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.
В Черновицкой области красный показатель загруженности коек с кислородом. В данный момент он составляет 67,5%. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.
Все остальные области Украины соответствуют желтому уровню эпидбезопасности.
За сутки коронавирусом заразились более 12 тысяч человек
В Украине за последние сутки выявили 12 034 новых случая инфицирования коронавирусом.
- Всего инфекцию подтвердили у 2 435 413 человек.
- За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 172 жителя Украины (всего – 56 446).
- Вылечить удалось 2 258 455 инфицированных (3264 – за последние сутки).
Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".
Читайте также:
- Принудительная вакцинация в Украине: кого отстранят от работы без COVID-сертификата.
- В больнице Днепра заполнена COVID-реанимация. Все пациенты – противники вакцинации.