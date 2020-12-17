"Больно очень" – реакция супруги на смерть Геннадия Кернеса

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская подтвердила его смерть.
Об этом она сообщила в Instagram.
"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим... Больно очень", - написала она.
Ранее стало известно, что сегодня ночью скончался мэр Харькова Геннадий Кернес из-за осложнений коронавирусной болезни.
Накануне мы писали, что Кернес находился в тяжелом состоянии, у него были проблемы с почками. Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказывал корреспонденту "Сегодня", что у мэра действительно серьезные проблемы со здоровьем.
Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса
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