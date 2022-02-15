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Больных стало меньше, но радоваться рано: все о COVID-19 в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 09:54
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За сутки в стране коронавирусную инфекцию подтвердили у более 29 тысяч человек
Украина находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
Украина находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, а также увеличилось количество желтых карантинных зон. Однако в Минздраве предупреждают, что радоваться рано. Украина еще находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика COVID-19

14 февраля в Украине зафиксировали 29 724 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 2393 ребенка и 884 медика.

За прошедшие сутки госпитализировали 1889 человек, зафиксировали 305 летальных исходов, а выздоровели – 23 235 человек.

Карантинные зоны

Желтая:

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  • город Киев,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область.

Красная:

  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Когда отступит COVID-19?

В Украине впервые за четыре недели зафиксировали первые признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Число больных начало уменьшаться. Это произошло на неделю раньше, чем прогнозировали в Минздраве.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что это только первые положительные признаки стабилизации заболеваемости, и Украина находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.

В Украине начали использовать "Молнупиравир"

"Молнупиравир" запрещен к продаже. Препарат не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

Препарат вдвое уменьшает риск госпитализации.

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