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Больных становится больше. Какая ситуация с коронавирусом в Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 августа, 08:11
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Хотя количество новых случаев уменьшилось на выходных, заболевших с в стране больше, чем выздоровевших
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 22 августа, зафиксировали 610 новых случаев коронавируса. Это на 393 случая меньше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего COVID-19 подтвердили у 2 275 171 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 17 украинцев (всего – 53 474). Вылечить удалось 2 201 433 инфицированных (434 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

В стране также растет количество новых обнаруженных случаев "Дельта"-штамма, который чаще проходит в тяжелой форме и увеличивает шансы летального исхода.

Как в Украине борются с новым штаммом

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После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.
  • Также изменили правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

О вспышке коронавируса в одесском детском лагере смотрите в сюжете:

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