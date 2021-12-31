Больных становится все больше, несмотря на рекорды вакцинации: какая ситуация с COVID-19 в Украине

За прошлые сутки в стране зафиксировали больше 7 тысяч новых случаев коронавирусной болезни

В Украине зафиксировали новые случаи летальных исходов от коронавируса / Коллаж "Сегодня"

В Украине растет заболеваемость на коронавирус, а люди устанавливают рекорды по вакцинации. Также эксперты говорят, что страна еще не скоро перейдет в зеленую зону.

Сайт "Сегодня" собрал последние новости о COVID-ситуации в стране.

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Статистика коронавируса

За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 578 человек;

летальных исходов – 209;

выздоровели – 8 609 человек.

Украина не будет "зеленой"?

Как рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, зеленый уровень устанавливается для всей Украины одновременно. При этом переход в эту карантинную зону не ожидается еще в течение трех месяцев.

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"Потому что заболеваемость в стране надо еще уменьшать в два-три раза", – отметил эксперт.

Самый высокий уровень госпитализаций наблюдается в Хмельницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

"Рекорд" вакцинации

Житель Харькова сделал 18 прививок от коронавируса. Таким образом, он хочет установить рекорд по вакцинации от COVID-19.

Делать все прививки мужчине помогал врач, который якобы пообещал ему подарить путевку за 20 вакцинаций. При этом система Helsi подтверждает, что тот самый пациент сделал более 18 уколов от коронавируса.

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В Харькове мужчина сделал больше 10 прививок от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Сколько педагогов полностью вакцинированы от COVID-19

По состоянию на 30 декабря в Украине 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Двумя дозами вакцинировано уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:

Днепропетровская – 96,08%.

Луганская – 95,62%.

Полтавская – 95,44%.

Черкасская – 95,39%.

Сумская – 95,36%.

Наибольшее количество полностью вакцинированных работников демонстрируют учебные заведения:

специализированного образования – 96,72%;

профессионального профиля – 93,75%;

среднеобразовательного профиля – 92,87%;

дошкольного образования – 89,94%;

профессионального высшего профиля – 87,45%;

высшего профиля – 82,94%.

Сейчас исследование препарата не продвигается / Коллаж "Сегодня"

Кому Минздрав рекомендует делать бустерную прививку

В Украине рекомендовали бустерную прививку от коронавируса для людей старше 60 лет. Также ее уже получили около 3 тысяч медиков.

Она нужна для усиления эффективности вакцины, которая со временем снижается.

В Украине остановили разработку COVID-вакцины

Разработку украинской вакцины против COVID-19 остановили из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства. Ее создавали львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук.

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