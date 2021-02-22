"Большая стройка": в 2021 году инвестиции в инфраструктуру будут увеличены

Программа президента Украины "Большая стройка" в 2021 году берет курс на привлечение долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.

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Об этом заявил на форуме "Украина 30" заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"В этом году важно не только тратить государственные средства или средства Дорожного фонда, мы планируем привлекать зарубежные инвестиции – это и кредитные средства, и фондовые рынки. Хочу сделать акцент, что мы ищем пути, как увеличить инфраструктурные инвестиции в Украину – и это будет сделано уже в этом году", – сказал он.

Целью организаторов "Большой стройки" станет превышение результатов прошлого года. Касательно развития социальной инфраструктуры, то задача на этот год такие: школы – 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения – 177 объектов.

Также в планах обновления и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Продолжится работа над "Малым Карпатским кругом". Этот проект позволит соединить туристические центры Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Горнолыжные курорты региона будут соединены обновленными дорогами, благодаря которым время в пути между ними будет занимать около 30 минут.

"Это амбициозная цель, и мы уже в этом году проедемся по новой дороге, которая будет соединять два новых курорты в Закарпатской и Львовской областях", – отметил Тимошенко.

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Кроме этого, стартует ряд новых проектов. Программа "Большая реставрация" имеет в планах до 2024 года реставрацию 150 культурных памятников по всей Украине.

Компания "Укрфинжитло" запустит ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%. Также предусмотрен запуск финансового лизинга на условиях нулевого первого взноса и под 5% для военных, медиков, педагогов, полицейских, незащищенных слоев населения, внутренне перемещенных лиц.

Будет развита сеть региональных авиахабов, а также создан государственный авиаперевозчик. В ближайшие годы планируется строительство и обновление аэропортов в 16 городах Украины. Кроме этого, будет инициирована отмена НДС на внутренние авиаперевозки.

"Отмена НДС – это важная тема, ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, а и частным, и это будет толчок для региональных рейсов по всей стране", – подчеркнул заместитель председателя ОП.

Ранее мы сообщали, что Донетчина стала лидером "Большой стройки".

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Также напомним, в ближайшие недели в Мелитополе Запорожской области будет открыта обновленная инфекционная больница, работы в которой тоже проходят в рамках "Большой стройки".

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