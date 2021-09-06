Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Большая стройка": в Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 сентября, 11:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" началось восстановление транспортной системы Приазовья
Александр Кубраков: разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов
Александр Кубраков: разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов / Фото: Министерство инфраструктуры

Путь по железной дороге из Мариуполя в столицу занимает 14-19 часов, в Харьков – 14 часов. Такая ситуация изменится благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в рамках которой началось восстановление транспортной системы Приазовья. Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявилминистр инфраструктуры Александр Кубраков.

Реклама

"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов – новая магистраль Покровск – Курахово – Шахта "Южнодонбасская" – Волноваха – Мариуполь", – рассказал министр.

Проект оценочной стоимостью 2,6 млрд гривен предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, благодаря чему дорога в Харьков сократится на 6 часов.

Еще одним приоритетом президентской программы в регионе является ремонт дорог: только в течение 2020-2021 гг. планируют завершить более 1000 км дорог государственного значения. Прежде всего речь идет о сообщении между региональными центрами, дорогах к опорным транспортным хабам (аэропорты, железнодорожные вокзалы), туристическим магнитам и курортам Азовского моря.

"На днях как раз завершено обновление 40 км дороги Т-08-20 Якимовка – Кирилловка. Эта дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году", – сообщил министр.

Реклама

Также, по словам Кубракова, в планах – развитие портовой инфраструктуры. Сейчас Министерство инфраструктуры работает над пересмотром дивидендной политики государственных стивидоров и привлекает частных инвесторов на проекты концессии портов, среди которых Мариупольский и Бердянский морские порты.



Обсуждается и возобновление работы аэропорта Мариуполя, которое затрудняет запрет полетов над Донбассом.

"В тесном сотрудничестве с Генштабом, Минобороны, ВСУ разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов", – добавил министр.



Как заявлял президент Владимир Зеленский, удобное транспортное сообщение является приоритетом программы "Большая стройка". Кроме масштабного обновления дорог, начинается обновление подвижного состава Укрзализныци и развитие системы пригородных поездов. Также в планах – развитие региональных аэропортов и создание национальной государственной авиакомпании.

Напомним, во время официального визита в Кишинев президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к углублению отношений с Молдовой. В частности, в рамках программы Владимира Зеленского Большая стройка была восстановлена ​​трасса Р-08 Немиров – Ямполь, сейчас идет строительство нового международного моста между Украиной и Молдовой.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять