"Большая стройка": в Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" началось восстановление транспортной системы Приазовья

Александр Кубраков: разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов / Фото: Министерство инфраструктуры

Путь по железной дороге из Мариуполя в столицу занимает 14-19 часов, в Харьков – 14 часов. Такая ситуация изменится благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в рамках которой началось восстановление транспортной системы Приазовья. Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявилминистр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов – новая магистраль Покровск – Курахово – Шахта "Южнодонбасская" – Волноваха – Мариуполь", – рассказал министр.

Проект оценочной стоимостью 2,6 млрд гривен предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, благодаря чему дорога в Харьков сократится на 6 часов.

Еще одним приоритетом президентской программы в регионе является ремонт дорог: только в течение 2020-2021 гг. планируют завершить более 1000 км дорог государственного значения. Прежде всего речь идет о сообщении между региональными центрами, дорогах к опорным транспортным хабам (аэропорты, железнодорожные вокзалы), туристическим магнитам и курортам Азовского моря.

"На днях как раз завершено обновление 40 км дороги Т-08-20 Якимовка – Кирилловка. Эта дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году", – сообщил министр.

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Также, по словам Кубракова, в планах – развитие портовой инфраструктуры. Сейчас Министерство инфраструктуры работает над пересмотром дивидендной политики государственных стивидоров и привлекает частных инвесторов на проекты концессии портов, среди которых Мариупольский и Бердянский морские порты.





Обсуждается и возобновление работы аэропорта Мариуполя, которое затрудняет запрет полетов над Донбассом.

"В тесном сотрудничестве с Генштабом, Минобороны, ВСУ разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов", – добавил министр.





Как заявлял президент Владимир Зеленский, удобное транспортное сообщение является приоритетом программы "Большая стройка". Кроме масштабного обновления дорог, начинается обновление подвижного состава Укрзализныци и развитие системы пригородных поездов. Также в планах – развитие региональных аэропортов и создание национальной государственной авиакомпании.

Напомним, во время официального визита в Кишинев президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к углублению отношений с Молдовой. В частности, в рамках программы Владимира Зеленского Большая стройка была восстановлена ​​трасса Р-08 Немиров – Ямполь, сейчас идет строительство нового международного моста между Украиной и Молдовой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду подписали совместное заявление о важности развития украинского-молдавских двусторонних отношений.

и подписали совместное заявление о важности развития украинского-молдавских двусторонних отношений. В мае дочерняя компания "Укравтодора" объявила тендер на проектирование и строительство нового моста через реку Днестр в Винницкой области, который построят в рамках президентской программы "Большая стройка".

в Винницкой области, который построят в рамках президентской программы "Большая стройка". Мы также сообщали, что президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.