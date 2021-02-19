"Большая стройка": в Николаевской области появились садики с солнечными коллекторами

В Николаевской области полностью завершили ремонт и реконструкцию на семи объектах социальной инфраструктуры для детей. Среди них школа, два садика и четыре спортивных комплекса.

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Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

На проведение работ по программе "Большая стройка" было выделено 15,3 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 24 млн грн из местных бюджетов.

Капитально отремонтированный садик "Малятко" в селе Новоивановка примет 26 детей, а детский сад №72 в Николаеве рассчитан на 85 детей. В ходе ремонта не просто заменили коммуникации и отремонтировали помещения, но и установили солнечные коллекторы и позаботились об энергоэффективности.

Опорная школа в Снегиревке, где учатся 1 200 детей, также прошла термосанацию и реконструкцию систем отопления.

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Важной составляющей программы "Большая стройка" является восстановление спортивной инфраструктуры по всей стране. В Николаевской области уже более 490 тыс. жителей имеют возможность заниматься спортом и активно отдыхать на новых спортивных объектах.

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Среди них реконструированы спортивные площадки с искусственным покрытием в школе парусного спорта "Областной яхт-клуб", капитально отремонтировано футбольное поле при школе №48 в Николаеве.

Кроме того, при школе №61 в Николаеве оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, установили тренажеры и беговые дорожки. Здесь появилась мультифункциональная спортивная площадка с баскетбольными щитами, волейбольными стойками, вышкой для судейства и новая система освещения.

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В поселке Ольшанское оборудовали две мультифункциональные спортивные площадки, а также теннисный корт, беговые дорожки, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры.

До конца 2021 года по программе "Большая стройка" в Николаевской области будет завершена реконструкция и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки КП "Николаевский международный аэропорт", капитальный ремонт и реконструкция в шести детских учебных заведениях в Николаеве, Вознесенске и Трикратах.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" в Одесской области отремонтируют дорогу до границы с Молдовой.

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