"Большая стройка" в Украине: Зеленский обещает школам и детсадам новые бассейны

У властей - глобальный подход к строительству бассейнов, говорит президент

В Национальную программу "Большая стройка" на 2021 год добавят сооружение бассейнов при учебных заведениях, что поспособствует поддержанию здоровья детей.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Черкасской области, сообщает пресс-служба Банковой.

"У нас глобальный подход к строительству бассейнов при школах, детских садах или реабилитационных центрах. Где это возможно сделать – мы будем делать. Это тоже будет глобальная часть нашей программы", – сказал президент, отметив, что от этого зависит здоровье детей.

Также, по его словам, в следующем году в рамках "Большого строительства" продолжится строительство автодорог, школ, детских садов и начнется восстановление музеев, замков и прочих "исторических магнитов".

А замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что замок Шувалова в Тальном Черкасской области также будет включен в программу.

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"Мы должны инфраструктурно развивать нашу страну", – отметил глава государства. По его словам, появление основной инфраструктуры будет способствовать развитию туризма, гостиничного и другого бизнеса в Украине.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в рамках "Большой стройки" в Украине построят десятки тысяч мостов.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как по программе "Большая стройка" возводят школы и спорткомплексы.

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