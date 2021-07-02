Большая вероятность, что это будет сентябрь: генерал о возможном вторжении России

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Если Россия и решит напасть на Украину, то самый благоприятный для этого период – сентябрь, когда будут масштабные российско-белорусские учения вблизи наших границ. Но президент РФ Владимир Путин примет решение после визитов Зеленского к Меркель и Байдену, а также возможной личной встречи глав Украины и России. Об этом идет речь в нашей статье.
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что угроза вторжении России в Украину весьма реальна, однако сомневается, что атака произойдет в июле.
"Сейчас, во время проведения масштабных учений НАТО в Черном море с задействованием большого количества кораблей и самолетов, Россия вряд ли начнет открытые боевые действия. Большая вероятность, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью", – сказал Романенко в комментарии "Сегодня".
Генерал отмечает, что сейчас Путин выжидает, чем закончатся встречи Зеленского с Меркель и Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины, и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.
"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – сказал он.
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Офицер также добавил, что вторжение, вероятнее, начнется с востока Украины, но не исключает и возможности нападения со стороны Крыма.
"Жителям Донбасса массово раздают паспорта РФ. Путину проще будет объяснить атаку защитой граждан России. России необходимо решить вопрос с водой в Крым и отрезать от полуострова Украину. Но, если нападение с моря и будет, то не в июле, а ближе к сентябрю", – подытожил Романенко.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Зеленский озвучил сроки самого опасного для Украины периода, когда может напасть Россия.
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