Больше 226 тыс. человек за сутки! В Украине выросло количество вакцинированных

Одну дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы 84 446 человек

За сутки в Украине вакцинировались больше 226 тыс. людей / Фото: Коллаж: Сегодня

За 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев.

Об этом пишет Минздрав.

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С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получил одну дозу 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За прошедшие сутки работали:

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1012 мобильных бригад по иммунизации;

3085 пунктов прививки;

354 центра вакцинации населения.

За сутки заболели почти 19 тыс. человек

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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